Страхът е новата вяра с "28 години по-късно: Храм от кости" от 16 януари в кината

Този януари заразените не са най-голямата заплаха!

През изминалото лято обладаните от ярост зомбита се завърнаха в кината с първичния и кинетичен хит на Дани Бойл и Алекс Гарланд "28 години по-късно", а този януари историята продължава с "28 години по-късно: Храм от кости". Филмът ни отвежда още по-дълбоко в адските измерения на постапокалиптичния свят, където човешката жестокост се оказва по-страшна от заразата.

Следвайки плътно събитията от предишния филм "28 години по-късно: Храм от кости" проследява Спайк (Алфи Уилямс), чиято среща с мракобесния Джими Кристъл (Джак О’Конъл) се превръща в кошмар, от който няма изход. Междувременно д-р Келсън (Ралф Файнс) създава шокираща нова връзка, последиците от която могат да променят ужасяващата им реалност завинаги. Промяната се задава, но Храмът от кости заплашва да ги погълне преди това.

Скачаме в неизвестното с новия трейлър на "28 години по-късно: Храм от кости", който ни сблъсква с фанатични култове, изкривени морални избори и нови ужаси, които надхвърлят пределите на познатата заплаха. Режисьорката Ниа ДаКоста и завръщащият се като сценарист Алекс Гарланд не само успешно разширяват пълнокръвния свят на култовата поредица, но и обещават безпощаден и интелигентен хорър, в който напрежението и ужасът не спират дори за миг.

Снимка: Форум Филм България

Режисьор на "28 години по-късно: Храм от кости" е Ниа ДаКоста (Кендимен), по сценарий на Алекс Гарланд (28 дни по-късно, Проектът „Sunshine“, Плажът, Ex Machina: Бог от машината). Продуценти са Дани Бойл, Алекс Гарланд, Андрю Макдоналд, Питър Райс и Бърни Белю, а в ролите са Алфи Уилямс, Рейф Файнс, Джак О’Конъл, Ема Леърд, Ерин Келиман, Килиън Мърфи и др.

Страхът е новата вяра с "28 години по-късно: Храм от кости" от 16 януари само в кината.