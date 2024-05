Наближава лятото и все по-често ще бъдем леко облечени, с открита кожа и изложени на слънце. Дали обаче обръщаме достатъчно внимание на най-големия орган на тялото си? С кампанията „Спасете кожата си“ на La Roche-Posay ще го направим точно преди старта на горещите летни дни.

Повече за нея ни разказа Йоана Колева, която е мениджър „Медицинска комуникация“ в Loreal Dermatological Beauty.

"Целта на кампанията #SaveYourSkin е да повиши информираността на хората и да насочи тяхното внимание към важността на профилактичните прегледи на бенки и съмнителни кожни образования с цел ранно откриване на злокачествените кожни тумори. Редовните прегледи и самопрегледи са ключова стъпка в превенцията на меланома – най-опасната форма на кожен рак. Ако не се открие навреме, той може да протече много тежко и има лоша прогноза. Но когато се диагностицира на ранен етап, лечението е възможно в много висок процент от случаите. Важно е прегледът да бъде направен от специалист-дерматолог, т.к. те са обучени как да разпознават признаци както на злокачествените, така и на доброкачествените тумори с помощта на дерматоскоп, така че ще дадат най-правилните насоки. Също така искаме да обърнем внимание и на правилното поведение, когато сме на слънце с полезни съвети".

Как всеки наш слушател може да се запише за безплатен преглед на кожата? До кога и къде ще се извършват тези медицински консултации?

"В първата част от кампанията ще направим тур в 6 български града с тези 2 кемпера. Във всеки от тях преглежда по 1 дерматолог. Работното време е от 9 до 20 часа, като лекарите ползват две 30-минутни почивки в рамките на това работно време. Записването става на сайта на La Roche-Posay www.laroche-posay.bg, като се кликне върху банера на кампанията. В София датите са 2 - на 27 и 28 май, след което продължаваме към Пловдив 30.05; Бургас – 3.06.; Варна – 5.06.; Плевен - 7.6.2024 петък (Пл. "Възраждане", между Храм-паметник "Св. Георги Победоносец" и читалище "Съгласие 1869") и финишираме в Благоевград на 9.06. Вторият етап от кампанията е това, което правим вече за 9-та година в България: от 10 юни до 10 юли дерматолозите от множество градове в България абсолютно доброволно отделят от работното си време и го посвещават на тези безплатни скринингови прегледи на бенките. И тук е мястото да благодаря сърдечно на българските дерматолози, които подкрепят кампанията Save Your Skin и правят всичко това и името на благородната кауза да спасят човешки живот!"

Защо е важно един глобален дермокозметичен бранд като вашия да организира и застава зад такива инициативи?

Ние сме марка, която се препоръчва от 90 000 дерматолози по целия свят и ние заставаме и подкрепяме каузи, които са важни и за самите дерматолози. Като глабален бранд, ние имаме възможност да достигаме до голям брой потребители (във всички държави, в които имаме присъствие) и да направим всичко възможно за ранното диагностициране на кожния рак. И днес, бих искала чрез вашата медия да отправя 3 основни послания към българските граждани:

Бъдете отговорни, когато сте навън, на открито под слънцето (има няколко основни правила, които е хубаво да следвате);

Използвайте слънцезащитни продукти, с добра, широкоспектърна защита, но и съобразени с вашия тип кожа;

Проверявайте поне веднъж годишно вашите бенки при дерматолог и между тези прегледи – наблюдавайте ги и следете за промени.

Ако забележите нещо подозрително – бързо запазете час при специалист".