Justin Timberlake разкри, че страда от Лаймска болест

Ден след края на световното си турне Forget Tomorrow, Justin Timberlake разкри, че е страдал от Лаймска болест по време на цялото пътуване.

В публикация в Instagram, в четвъртък (31 юли), поп звездата сподели снимки от времето си на път и написа: „Докато размишлявам за турнето и фестивалното турне, искам да ви разкажа малко за това какво се случва с мен“.

Той обяви още: „Освен всичко друго, боря се с някои здравословни проблеми и ми беше поставена диагноза Лаймска болест – което не казвам, за да ви е мъчно за мен, а за да хвърля малко светлина върху това, с което се сблъсквам зад кулисите“.

„Ако сте преживели това заболяване или познавате някой, който го е преживял – тогава сте наясно: животът с това може да бъде безмилостно изтощителен, както психически, така и физически“, продължава той. „Когато за първи път получих диагнозата, със сигурност бях шокиран. Но поне можех да разбера защо съм на сцената и изпитвам огромна нервна болка или просто чувствам луда умора или болест. Бях изправен пред лично решение. Да спра да турнета? Или да продължа и да го разбера. Реших, че радостта, която ми носи изпълнението, далеч надвишава мимолетния стрес, който тялото ми изпитваше. Толкова се радвам, че продължих“.

Според клиниката Майо, Лаймската болест се причинява от бактерията борелии, която се пренася от някои кърлежи. Хората, които се заразяват с болестта, обикновено го правят след ухапване от един от тези кърлежи, често в гориста местност. Симптомите на заболяването включват обриви, болки и скованост на тялото, мускулна слабост и проблеми с имунната система.

Timberlake не е първият музикант, който публично е споделил диагнозата си за Лаймска болест, като Shania Twain, Avril Lavigne и Justin Bieber други звезди също са говорили за борбата си с болестта.

Публикацията на Justin бележи края на повече от година турнета по време на неговото турне Forget Tomorrow, което започна през април 2024 г., около месец след като издаде албума си Everything I Thought It Was. Турнето направи музикантът 10-ия най-гастролиращ изпълнител в класацията Boxscore на Billboard за средата на годината, като до края на май спечели 73,2 милиона долара от 41 концерта.