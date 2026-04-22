След забележителния си дебют на Coachella в събота вечер и обявеното тази седмица 39-дневно турне, многократно награждаваният и номиниран за Grammy изпълнител SOMBR пуска на света още един звезден сингъл и сигурен хит. Написана изцяло от 20-годишната суперзвезда, песента „Potential“ беше анонсирана на живо по време на неговото изпълнение на Coachella миналия уикенд и пристига с кинематографичен официален музикален видеоклип, режисиран от Gus Black.



SOMBR още обяви есенното си турне YOU ARE THE REASON TOUR за Северна Америка. 39-дневното турне ще започне в Мексико Сити, в Pepsi Center, и ще покаже световния феномен да се изявива с групата си на легендарни сцени като Madison Square Garden в родния му град Ню Йорк на 23 и 24 ноември, като втората дата е добавена поради невероятния интерес от феновете. Обявена беше и подкрепа от Interpol, The Last Dinner Party, Tom Odell, Dove Cameron, Balu Brigada, King Princess, The Hellp, Hannah Jadagu.

Миналия уикенд SOMBR бяха безспорно открояващата се група, която изнесе концерт на Coachella. Variety го обяви за „новия прототип на модерната рок звезда“, Los Angeles Times отбеляза, че изпълнението му „привлече толкова много фенове, че нямаше място за всички на терена“. Rolling Stone аплодира сета му за това, че е предоставил „безспорна енергия на рок звезда“. Изненадващата поява на Billy Corgan от The Smashing Pumpkins, за да изпълни хитовата класика на групата „1979“, получи широка похвала, като Rolling Stone отбеляза, че „ако е имал нужда от съавторство на рок легенда, това е било идеалното“, а Los Angeles Times оцени изпълнението им като „един от моментите, които едновременно доказаха, че рокът никога не е умирал и е във възход“. SOMBR ще се завърнат следващата събота за още една нощ с изненади, които ги очакват.

„Potential“ следва „Homewrecker“, който отбеляза петото участие на SOMBR в Billboard Global 200, четвъртото в Hot 100 и най-високия му дебют през първата седмица до момента. SOMBR не показва признаци на забавяне през вече изумителната 2026 г., номинация за GRAMMY® за най-добър нов изпълнител и наелектризиращо изпълнение в телевизионното предаване, след пробивна година, включваща спиращо дъха изпълнение и победа в категорията „Най-добра алтернатива“ на наградите MTV VMAs, както и участия в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live! и Saturday Night Live.

SOMBR доминира на световните ефири и класации след пробивния си хит „Back to Friends“ от 2025 г., който му донесе първия хит в Топ 10 на Billboard Hot 100 (задържан в класациите 52 седмици), достигна №1 в глобалните и американските класации на Spotify, управляваше Alternative Radio на място №1 в продължение на пет седмици и достигна №1 в U.S. Pop Radio повече от година след издаването си.

През лятото на 2025 година издаде дебютния си студиен албум „I Barely Know Her“, включващ разбиващия рекорди хит, редом с открояващите се фаворити на феновете и критиката „Undressed“ и „12 to 12“, всеки от които достигна Топ 20 както в Billboard Global 200, така и в Hot 100.

Роден в Ню Йорк, Shane Boose, който за първи път открива гласа си в импровизирано студио в Долен Ийст Сайд, е единственият автор на песни и копродуцент на целия си каталог. Съчетавайки инди рок с поп музика с размерите на арена, SOMBR улавя интензивността на младата любов с тлееща уязвимост и емоционална дълбочина, която резонира по целия свят. Бързият му възход се отразява в разпродадени световни турнета.

ЗА SOMBR:

Многократно награждаваният, номиниран за Grammy суперзвезда SOMBR доминира в световния ефир и класации след пробивния си хит от 2025 г. „Back to Friends“, който му донесе първия хит в Топ 10 на Billboard Hot 100 (задържан в класациите 52 седмици), достигна №1 в глобалните и американските класации на Spotify, управляваше Alternative Radio на №1 в продължение на пет седмици и достигна №1 в U.S. Pop Radio повече от година след издаването си. През същото лято той издаде дебютния си студиен албум “I Barely Know Her”, включващ разбиващия рекорди хит, редом с открояващите се любимци на феновете и критиката „Undressed“ и „12 to 12“, всеки от които достигна Топ 20 както в Billboard Global 200, така и в Hot 100. Роден в Ню Йорк, Shane Boose, който за първи път открива гласа си в импровизирано студио в спалня в Долен Ийст Сайд, е единственият автор на песни и копродуцент на целия си каталог. Съчетавайки инди рок с поп с размерите на арена, SOMBR улавя интензивността на младата любов с тлееща уязвимост и емоционална дълбочина, която резонира по целия свят. Бързият му възход се отразява в разпродадени световни турнета като хедлайнер. SOMBR влезе в 2026 г. с номинация за наградата Grammy за най-добър нов изпълнител и електризиращо изпълнение в телевизионното предаване, след година на пробив, която включваше спиращо дъха изпълнение и победа в категорията „Най-добра алтернатива“ на наградите MTV VMAs, както и участия в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live! и Saturday Night Live. Съвсем наскоро той издаде „Homewrecker“, първият му сингъл след дебютния му албум, аплодиран от критиката, отбелязвайки петото му участие в Billboard Global 200, четвъртото в Hot 100 и най-високия му дебют в първата седмица досега.