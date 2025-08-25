sombr издаде дългоочаквания си нов албум

Пробивният изпълнител sombr издаде дългоочаквания си албум „I Barely Know Her“ чрез Warner Records/Орфей Мюзик.

Продължавайки забележителния си възход, дебютният албум с 10 песни включва хитовете, влезли в „Billboard Hot 100“ – „back to friends“, „undressed“ и „12 to 12“, които продължават да се изкачват в класациите, включително на радиостанциите с формат Top 40, глобалната и американската класация на Spotify, официалната класация за сингли в Обединеното кралство, както и класацията на радиостанциите с формат Alternative, където той достигна #1 по-бързо от всеки нов изпълнител през последното десетилетие, и в „Billboard Hot Rock Songs“, официално измествайки Hozier от #1 място след една година.

„I Barely Know Her“ е изцяло написана от sombr и продуциран от 20-годишния изпълнител съвместно с уважавания легендарен продуцент Tony Berg (Phoebe Bridgers, The Replacements), и следва новината за неговия дебют на церемонията по награждаване на MTV Video Music Awards, с изпълнение на живо от Ню Йорк на 7-ми септември, където е номиниран за „Най-добър нов изпълнител“ и „Най-добър алтернативен изпълнител“.

Следващия месец sombr стартира своето разпродадено турне в Северна Америка, преди разпродадените си концерти в Европа, Великобритания, Австралия и Нова Зеландия в края на 2025 г. и през 2026 г.

Роденият в Ню Йорк, израснал в Долен Ийст Сайд, sombr – роден с името Shane Boose – започва да създава музика в спалнята си, докато учи класическа музика като ученик в престижното държавно училище „LaGuardia High School“. Неговият хит „Caroline“ (2022) взриви интернет и оттогава той издава поредица от миниалбуми и сингли, събирайки над 400 милиона стриймвания месечно във всички платформи. Сега, базиран в Лос Анджелис, sombr продължава да изследва младата романтика и разбитите сърца чрез музиката си – цялата написана от самия него и издадена от Warner Records.