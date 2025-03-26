Sofia Songwriting Camp празнува своя първи юбилей с пето поредно издание и вече утвърден формат, силно международно участие и още по-голяма общност от съмишленици.

От 28 септември до 4 октомври в Боровец, в 16 студиа, отново ще се срещнат близо 60 от най-успешните автори, изпълнители и музикални продуценти от България, Швеция, Норвегия, Гърция, Сърбия, Германия, Великобритания, Румъния и Корея, за да създадат музиката на утрешния ден.

Организаторите от “Вирджиния Пъблишинг” обявяват конкурс, който ще даде възможност на петима български автори (композитори, текстописци и/или аранжори) да станат част от лагера и да творят редом с водещи имена от световната и българската сцена. Всички, които създават музика, могат да кандидатстват със свои авторски демо записи в периода от днес, 26 август, до 22 септември.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Запишете се сега и си дайте шанс да се присъедините към едно истински необикновено преживяване с потенциал да промени творческата ви кариера!

Победителите ще бъдат обявени на 27 септември от 11:00 ч. на Сцена “Централни хали” (ниво -1), в рамките на специално събитие – Workshop + Listening Session, отворено както за участниците в конкурса, така и за всички заинтересовани професионалисти. По време на срещата менторите на творческия лагер Robin Jenssen (основател и CEO на KREATION Music Rights Europe), Jin Suk Choi (южнокорейски продуцент с 68 песни №1 в Billboard) и Саня Армутлиева (управляващ директор и основател на “Вирджиния Пъблишинг” и Sofia Songwriting Camp) ще споделят последни новини за развитието на музикалния бизнес през последната година, ще разяснят ролята на споделената работа в студио, както и ще дадат обратна връзка за голяма част от получената музика в рамките на конкурса.

Тази година Sofia Songwriting Camp се осъществява с помощта на партньори, сред чиито приоритети е подкрепата на българската музика.