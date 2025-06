Sofia Live Festival 2025 влезе в историята

Три дни, които превърнаха София в епицентър на музиката, културата и споделените емоции. Между 27 и 29 юни Vidas Art Arena (Колодрума) събра десетки хиляди меломани от цяла България и чужбина, които преживяха фестивал, какъвто рядко се случва. SOFIA LIVE FESTIVAL 2025 затвърди репутацията си на едно от най-значимите музикални събития в страната, с впечатляваща програма, безупречна организация и магията, която се случва само когато артисти и публика дишат в един ритъм.

Откриващият ден постави високо летвата с hug or handshake, които зададоха тон на уикенда с финото си искрено звучене, а веднага след тях The Horrors разтърсиха сцената с характерния си мрак и пост-пънк заряд. Истинската кулминация на вечерта обаче дойде с появата на вълшебника с шапката James Bay. С широката си усмивка, невероятна енергия и сменяйки над 6 китари, той не спираше да комуникира с феновете, сочейки хора от тълпата, с която създаде топъл, интимен контакт. И докато магията се разгръщаше нота по нота, малко преди края, проливен летен дъжд се изсипа над хилядите щастливи, пеещи и усмихнати хора. Но дори и той не ги спря да танцуват до последния риф на “Hold back the river”, с който James Bay, мокър, танцуващ и с още по-широка усмивка завърши първото си шоу в България. Така епично завърши първата вечер, не просто с концерт, а с истински емоционален катарзис под дъжда, незабравимо преживяване, в което всички танцуваха като част от едно цяло.

Вторият ден на SOFIA LIVE FESTIVAL донесе енергия и мощен бийт още от първите минути. Сцената беше превзета от LA-базирания колектив NOFUN, деветима артисти, израснали на различни места, обединени от любовта си към музиката и духа на бунта. Жанровото им разнообразие, от алтернативен рок до уест коуст хип-хоп се вля в динамично и заразително шоу, което разтърси арената. Сред членовете на NOFUN публиката разпозна и сина на The Edge от U2, Levi Evans, който впечатли със силно сценично присъствие и артистичност. Последваха лондонският рапър Jeshi и непокорното хип-хоп дуо Joey Valence & Brae, които вдигнаха градуса на еуфорията. Вечерта завърши с хипнотизиращо шоу на Molchat Doma, група, която въплъщава тъмната романтика на постпънка и плени публиката със силно визуално и емоционално присъствие.

Неделята обаче представи нещо повече от грандиозен финал. Тя беше не просто музикален апогей, а връхната точка на цялото издание, което се превърна в кулминация на емоция, съпреживяване и силни послания. ALI и shame подгряха сцената със смела енергия, но това, което последва, бе истински музикален връх. Michael Kiwanuka обгърна публиката с топлина и меланхолия, с която изтръгна въздишки, усмивки и сълзи от многохилядната публика. Веднага след изпълнението му на сцената бяха поканени всички доброволци на фестивала, млади хора от България и чужбина, които получиха аплодисментите и благодарността на публиката и организаторите за своята безценна помощ.

След този специален момент на благодарност и внимание, дойде и истприческият финал. Когато сцената потъна в тъмнина и напрежението достигна своята връхна точка, Massive Attack я осветиха отново с респектираща мощ, неподражаемо присъствие и дълбок морален резонанс. С тях на сцената застанаха две легенди, емблематичната Elizabeth Fraser и неподражаемият Horace Andy, гласове, които не само допълниха, а издигнаха цялото преживяване до нещо почти митично. Освен музикалното, звуковото и визуалното преживяване, публиката този път резонира напълно и със социално-активистките послания, с които групата отдавна се противопоставя на агресиите срещу Украйна и Палестина, както и на глобалните центрове на власт, за които производството и търговията с оръжия са приоритет. В допълнение към политическите си послания за Близкия изток, Massive Attack отправиха и остри критики към изменението на климата, корпоративната експлоатация и глобалните несправедливости. Изпълнението потвърди репутацията на групата като артистичен и активистки глас в борбата за по-справедлив свят. Концертът остави силно впечатление у присъстващите, не само заради музиката, но и заради смелостта и последователността, с които Massive Attack отстояват своите виждания.

Благодарим на всички, които бяха част от SOFIA LIVE FESTIVAL 2025, публиката, артистите, партньорите, доброволците и екипа. Сърцата ни са пълни, а амбицията още по-голяма. До следващата среща под открито небе на 26-ти, 27-ми и 28-ми юни 2026-та!