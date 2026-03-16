Следващата „Оскар" церемония ще е на 14 март 2027 г.

Академията за кинематографично изкуство и наука в САЩ обяви датите, на които ще се състоят 99-ата и 100-ата церемония за връчване на наградите „Оскар".

През 2027 г. отличията ще бъдат връчени на 14 март, а юбилейната стотна церемония ще е на 5 март 2028 г. Тогава за последен път шоуто ще бъде излъчено в ефира на телевизионния канал Ей Би Си, както и ще се състои в традиционния театър „Долби" в Холивуд.

От 2029 г. церемонията за наградите „Оскар" ще бъде излъчвана в YouTube. Академията за кинематографично изкуство и наука наскоро обяви, че събитието ще се провежда и на ново място - в театъра „Пийкок" в центъра на Лос Анджелис като част от 10-годишно споразумение с компанията AEG (Anschutz Entertainment Group).

Тазгодишната 98-а церемония за киноотличията отбеляза спад на рейтинга си с девет процента, след като няколко години отчиташе ръст на зрителския интерес. Конан О'Брайън се завърна като водещ на церемонията, на която филмът „Битка след битка" спечели наградите за най-добър филм и най-добър режисьор, Майкъл Б. Джордан – за най-добър актьор за ролята си в „Грешници“, а Джеси Бъкли – за най-добра актриса за участието си в „Хамнет“.

