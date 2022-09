Sigala, David Guetta и Sam Ryder с хитов сингъл

След изненадващо изпълнение в емблематичния клуб Ushuaia в Ибиса миналия месец, британският диджей и продуцент Sigala си колаборира с хитмейкъра David Guetta и великобританската завезда Sam Ryder за феноменалния им нов сингъл „Living Without You“.

Парчето идва скоро след издаването на хитовия сингъл на Sigala „Stay The Night“ с вокали от Talia Mar, който има зашеметяващите 40 милиона стрийма.

Музикалният пионер David Guetta е международна икона с редица колаборации за 2022 година, включително ремикс на „Sweetest Pie“ на Dua Lipa и Megan Thee Stallion, страхотна ърбан версия на хита на Kodak Black „Super Gremlin“, както и „What Would You Do“ с Joel Corry и супер популярния сингъл „Crazy What Love Can Do“ с Becky Hill и Ella Henderson. С над 14 милиарда стрийма, 50 милиона продадени записа по целия свят и две награди GRAMMY, диджеят демонстрира отново и отново защо е най-известният електронен изпълнител на нашето поколение.

Снимка: Sony Music/Вирджиния рекърдс

Невероятният възход на Sam Ryder със сингъла му „Space Man“ се запечата в съзнанието на нацията със зашеметяващите изпълнения на конкурса Евровизия и на платинения юбилей на Кралица Елизабет Втора. Парчето достигна номер две в класациите за песни в Обединеното кралство, превръщайки се в най-високо класирания трак от Евровизия във Великобритания за повече от четвърт век насам. То е едно от най-продаваните за 2022 г. и Sam бързо натрупва популярност - 13 милиона последователи и 106 милиона харесвания в TikTok.

„Преди слушах Sigala и David Guetta в колата си, мечтаейки за деня, в който може да имам шанса да работя с тях. Удивително е да си помисля, че този ден наистина настъпи и за мен е чест да бъда част от тази песен”, коментра той за новата си колаборация.

Sigala е кралят на жизнерадостните летни парчета, а „Living Without You“ е точно такава песен - пълна с еуфорично настроение и безгрижна енергия. Тракът е третото издание на изпълнителят след звездната „Melody“ и „Stay The Night“ за годината, оставяйки феновете му изпълнени с очаквания за втория му албум. Неговата колекция Brighter Days е най-високо класираният дебютен денс албум за 2018 г. с над 140 хиляди продадени копия само в Обединеното кралство.

„Имах късмета да работя със Sam точно преди Евровизия да го направи известен и имах желание да си колаборирам с David Guetta от години, той е абсолютна легенда. Направихме изненадващо изпълнение на парчето на едно от шоутата на David в Ибиса, беше толкова специално да бъда на сцената с тях и да видя реакцията на публиката”, добавя Sigala.