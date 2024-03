Sia и Kylie Mingoue разкриха видеото към „Dance Alone“

Поп иконата Sia и глобална изпълнителка и носителката на Grammy за 2024 г. Kylie Mingoue, разкриват музикален видеоклип към съвместната си песен „Dance Alone“, която вече излезе.

Видеото е режисирано от Dano Cerny и е ръководено от продуцентската компания DreamBear.

Песента е един от многото акценти в предстоящия албум на Sia “Reasonable Woman”, който излиза на 3 май 2024 г. чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Видеото е в ярки цветове, които са запазена марка за Sia с нейната мигновено разпознаваема двуцветна перука, пълен с множество танцьори, които танцуват в синхрон. По-късно Kylie се присъединява към екипа в неземна пещера, създавайки нещо като поразителна визуализация, каквато само две от най-големите световни поп звезди биха могли да направят.

Няма артист на света като Sia. Опитайте се да помислите за артист, който се трансформира от инди поп вокалист и певец в глобална поп суперзвезда повече от десетилетие в кариерата си. Опитайте се да си представите същата световна поп суперзвезда, която пише и продуцира музика за много от другите най-емблематични звезди на нашето време. И тогава си вижте как Sia Furler натрупа повече световни стриймвания и хитове (6 в „Billions Club“ на Spotify, и все повече...), като същевременно никога не показва лицето си, никога не прави компромис с артистичната си визия и никога не позволява някой друг да я определи като поп звезда. Удивително е да си представим, че някой артист прави само едно от тези неща, да не говорим за всичките, в хода на кариера, която продължава да достига нови висоти. Струва си да повторим: в света няма артист като Sia.

Снимка: Орфей Мюзик

Нейната кариерна траектория сама по себе си е феномен. Започвайки в Австралия, артистичният живот на Sia претърпя редица обрати, за да стигне до световната сцена, от пеенето с Zero 7 до саундтрака на финалната сцена на любимото шоу на HBO Six Feet Under, до писането, съавторството и включването в песни за други изпълнители, включително Rhianna, David Guetta, Flo Rida. (Трябва да се отбележи: всички тези изпълнители имаха огромни хитове, оглавяващи класациите в сътрудничество със Sia.)

Има над 50 милиарда аудио стриймвания. Нейният коледен албум, издаден през 2017 г., има една от 10-те най-стриймвани празнични песни на всички времена. Тя режисира първия си пълнометражен филм, озаглавен „Music“, през 2021 г., а през 2022 г. песен от „This Is Acting“ от 2016 г. – „Unstoppable“ – стана хитова сензация с над един милиард пускания в Spotify и отново в класациите в множество страни по света седем години след излизането му. Междувременно Sia е съавтор на песни за световни изпълнители като Miley Cyrus, Diljit и др. Нейните песни продължават да озвучават филми и телевизия по целия свят и дори успя да награди участниците в Survivor.

„Reasonable Woman“, ще е първият истински албум на Sia от 2016 г. В допълнение към гост-изпълнителите, албумът е създаден с безброй невероятни сътрудници, продуценти, съавтори, инженери. Списъкът включва: Jesse Shatkin, Greg Kurstin, benny blanco, Jim-E Stack, Rosalía, bülow, Mark “Spike” Stent и други.