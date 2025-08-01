Shakira и The Weeknd се включват в образователна инициатива на FIFA

В началото на тази седмица стана ясно, че Shakira и The Weeknd са две от няколкото големи имена, които се присъединяват към Консултативния съвет на FIFA Global Citizen Education Fund преди Световното първенство по футбол догодина.

Колумбийката и канадецът ще си сътрудничат с колегите си от борда - Иванка Тръмп, Хю Джакман, Хю Еванс и Серена Уилямс, както и с други „водещи фигури в развлекателната индустрия, спорта и бизнеса“, в надзора на усилията на фонда да направи образованието по-достъпно по целия свят. Те ще разчитат на собствения си личен опит и кариери, за да предоставят насоки и да гарантират, че фондът „постига максимално въздействие“ преди Световното първенство по футбол през следващото лято.

Целта на инициативата е набиране на 100 милиона долара за образователни каузи, като Global Citizen се стреми да подпомогне 100 000 деца в над 200 общности по света.

Партньорството на Global Citizen с ФИФА идва в момент, в който 350 милиона деца по света не посещават училище, посочват от организацията.