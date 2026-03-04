Сериалът "Вяра, надежда, любов" започва излъчване от днес

С бляскава премиера и червен килим бяха представени първите епизоди на новия български сериал "Вяра, надежда, любов".

Завладяващите истории за времената на 90-те гледаме днес и през уикенда по bTV oт 22 часа, а предпремиерно дори и в този момент - на платформата VOYO.

По повод старта на сериала в студиото на радио N-JOY дойде актрисата Катерина Борисова, която изпълнява една от ролите в поредицата.

Тя сподели малко повече детайли за себе си, за това какво могат да очакват зрителите, както и кои други актьори ще видим в ролите. Слушайте интервюто на водещата на шоуто "От 10 до 2" Нейа в аудиофайла на страницата.