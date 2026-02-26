„Фермата“ се завръща с 10-и сезон в ефира на bTV

Най-българското риалити „Фермата“ се завръща тази есен по bTV.

Сезон 10 на обичаното предаване е посветен на най-здравата връзка – кръвната, затова и юбилейното издание носи името „Кръвта вода не става“.

За първи път предаването търси двойки с роднинска връзка, които са готови да се изправят заедно пред всички предизвикателства. В битките ще оцелеят не най-силните, а най-единните. В кастинга могат да участват двама души, които имат семейна връзка от какъвто и да било вид – братя и сестри, родители и деца, съпрузи, годеници, близнаци, тъстове и свекърви, както и всички други роднини, готови да защитят честта на рода си. Желаещите двойки да изпитат здравината на кръвната връзка могат да се запишат за кастинг на сайта btv.bg.

„Фермата“ е вълнуващо телевизионно риалити, излъчвано с грандиозен успех в над 50 държави по света. Форматът има доказан успех, дължащ се на оригиналността, автентичността и невероятното качество на продукцията. Предаването връща участниците назад във времето, за да живеят в продължение на няколко месеца далеч от пътища и градове, без течаща вода, без електричество и без удобствата на модерната цивилизация. Животът в изолираната ферма е тежък, но за всички, които мечтаят за романтичния свят на миналото, това е шансът да разберат какъв всъщност е бил той. За да оцелеят, участниците ще трябва да се грижат за земята и за животните, защото единственото, което ще имат на масата си, ще бъде произведеното със собствените им ръце.

„Фермата“ е романтично пътешествие назад във времето, но и напрегнато състезание. Всяка седмица, след зрелищни дуели, участник напуска надпреварата, а най-достойният печели голямата награда.