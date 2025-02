Selena Gomez пусна ново видео

Selena Gomez зарадва феновете си с нов клип.

Той е към „Call Me When You Break Up“ - песен в сътрудничество с годеника й Benny Blanco и младата певица Gracie Abrams.

Във визуализацията виждаме Selena да отговаря на телефонно съобщение, докато е седнала на легло. По-късно към нея се присъединява Gracie и двете пеят, докато се снимат. В края на видеото се появява и Benny.

„Сериозно прекарах НАЙ-ДОБРОТО време, правейки тази песен и видеоклип с тези двамата!“, написа Gomez в Instagram след издаването на сингъла.

“Call Me When You Break Up” ще бъде включена в предстоящия съвместен албум на Selena Gomez и Benny Blanco I Said I Love You First, който е планиран да излезе на 21 март. Новосгоденото дуо обяви проекта миналата седмица, като същевременно се отказа от водещия си сингъл “Scared of Loving You”.