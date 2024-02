Selena Gomez издаде нов сингъл

Selena Gomez се отдава на романтични моменти в Южна Франция в официалното видео на новия си поп сингъл.

"Love On" е първото парче на Gomez за 2024 г., която наскоро потвърди, че работи в студиото по дългоочаквания от феновете ѝ четвърти студиен албум. "Love On" е вдъхновена от времето, което Selena прекарва в Париж през изминалата година, от романтиката на европейския начин на живот и от тръпката на новата любов.

Звездата от "Only Murders in the Building" е съавтор на песента заедно с Julia Michaels, Michael Pollack, Tejada и Jordan K. Johnson и Stefan Johnson от The Monsters & Strangerz. Режисирано от награждавания френски режисьор Greg Ohrel, видеото към "Love On" направи своята глобална премиера в ефира на MTV, както и на билбордовете на Paramount Times Square.

Снимка: Animato Music / Umg

Gomez доминира в класациите през 2023 г. с хита "Calm Down" с Rema, който достигна до първа позиция в глобалната класация на Billboard. Наскоро песента завоюва рекорда за най-много седмици, прекарани някога в чарта Pop Airplay на Billboard. "Calm Down" е сертифицирана като тройно платинена от RIAA (Асоциацията на звукозаписната индустрия в Америка) и е събрала над 3,5 милиарда глобални стрийма.