Sean Paul и INNA показаха новото си видео.

В клипа на "Let It Talk To Me" двамата влизат в света на модата.

Парчето, което дебютира в края на февруари, е втората колаборация на двамата артисти, като първата им съвместна работа беше по „Up“.

Песента „Let It Talk To Me“ е написана от Sean Paul, Johnny Goldstein, Mags Duval и CASTLE и продуциран от Johnny Goldstein.