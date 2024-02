Saweetie пусна нов трак

Saweetie издаде нова песен.

Номинираната за Grammy, мултиплатинена рап сензация представи „Richtivities“.

С плавен и завладяващ ритъм, амбициозни самохвалства и безпроблемно перчене, Saweetie прави мелодията, като идеално допълнение към репертоара си. „Richtivities“ излиза след изданието "Do It for the Bay" - химн на футболна тема за „San Francisco 49ers“.

В „Richtivities“ Saweetie представя „забавни мелодии“ и текст: „Супер добре, сметките са платени и става добре“, рапира над засилено струнно звучене и ритмични перкусии. Това ни отвежда до пеенето припев: "Правя глупости, доста глупости". Песента вдъхновява слушателите да живеят възможно най-добре и скоро парчето следва да се превърне в основната песен за забавление.

„Richtivities“ идва след обявяването, че Saweetie ще се присъедини към Ne-Yo и 2 Chainz в третия сезон на хитовия сериал на Starz „BMF“. Saweetie ще играе Keeya, бивша колежанка, която е свързана с улиците на Сейнт Луис. Драмата се завръща на 1 март и е с изпълнителен продуцент от Curtis “50 Cent” Jackson в сътрудничество с Lionsgate Television за Starz. Миналата година Saweetie гостува в „Bel Air“ (Peacock) и продължава да впечатлява, доказвайки, че е многостранна сила, с която трябва да се съобразяваме.

Песента „Richtivities“ излиза чрез ICY/Warner Records/Орфей Мюзик.

За Saweetie:

Динамична поп сила Saweetie продължава да се утвърждава като многостранен артист със своите песни, оглавяващи класациите, успешни сътрудничества, филантропски начинания и завладяващи изпълнения на екрана. Родена като Diamonté Harper в Северна Калифорния, Saweetie е израснала в мултиетническо домакинство, като баща ѝ е от афро-американски произход, а майка ѝ е от филипинско-китайски произход. Saweetie има широк спектър от музикални жанрове, които повлияят на собственото ѝ звучене и идентичност като пионер за млади, културно разнообразни личности по целия свят. След като посещава USC и получава бакалавърска степен по „Комуникации“, Saweetie започва да се фокусира върху музикалната си кариера. Оттогава Saweetie е натрупала над 5,4 милиарда кариерни стриймвания на хитовете си, оглавяващи класациите, като платинено сертифицирания „Tap In“, четирикратно платинените „My Type“ и „Best Friend“, последната с участието на Doja Cat и спечели номинации за награда GRAMMY®. В допълнение към многобройните награди и отличия в музикалното пространство, Saweetie пусна и своя собствена линия бижута „ICY“, като същевременно се утвърди като глобална марка чрез своите бранд партньорства и кампании с компании като McDonald's, MAC, Crocs, Quay, Revlon, Champion и PrettyLittleThing, както и други. С цялостно портфолио, обхващащо толкова много различни направления, глобалното влияние на Saweetie продължава да расте с всеки следващ проект.