Sabrina Carpenter разкри новото си видео

Sabrina Carpenter отново провокира вниманието на феновете.

26-годишната поп звезда не оставя много на въображението в официалната визуализация за „House Tour“, който е най-новият сингъл от нейния оглавил класациите албум ѝ "Man's Best Friend".

В клипа участват още холивудската актриса Margaret Qualley и звездата на Netflix Madelyn Cline.

В кадрите трите дами нахлуват в имение и сеят хаос – разсъбличат се, пият алкохол, вземат вана и плуват в басейн. Те също така претърсват къщата за пари и бижута, които крадат и след това бягат с тях, докато полицията нахлува в имота. Нещата обаче поемат мрачен обрат, когато Carpenter и Qualley прегазват мъж с колата си.

Видеото изглежда е вдъхновено от истинската история от филма „The Bling Ring“, в която група обсебени от славата тийнейджъри ограбват домовете на холивудски знаменитости.

Carpenter е в музикалната индустрия от десетилетие, но не оглавява класациите до издаването на шестия си студиен албум, Short n' Sweet, през 2024 г.

Албумът даде на феновете множество мултиплатинени хитове, включително "Espresso", "Please Please Please" и "Taste". Година по-късно тя го последва с "Man's Best Friend", който продуцира сингъла номер 1 Manchild, както и хитовете Tears и When Did You Get Hot?.