Sabrina Carpenter и Dolly Parton направиха дует

Sabrina Carpenter и Dolly Parton обединиха сили дует.

Кънтри легендата и изпълнителката на хита "Please, Please, Please" разкриха нова версия на парчето.

Като звучене ремиксът е в по-традиционен кънтри вариант от оригинала и излиза със забавно черно-бяло видео с участието на двете певици.

По-малко от две седмици след като спечели първите си две Grammy, Sabrina Carpenter пуска луксозно издание на албума Short ‘N Sweet.

Той включва бонус парчетата “15 Minutes”, “Couldn’t Make It Any Harder”, “Busy Woman” и “Bad Reviews”.