Ryan Gosling издаде миниалбум

Ryan Gosling официално сподели Ken The EP.

Миниалбумът включва три нови версии на песента “I’m Just Ken” от 11-кратно номинирания за награда Grammy Barbie The Album.

Издаден точно навреме за празниците, може да версията на „I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie)” и да гледате официалното видео с изпълнението, включващо оригинални кадри с Ryan Gosling, Mark Ronson и Andrew Wyatt.

Допълнителните версии на „I’m Just Ken“ в „Ken The EP“ включват изчистената „In My Feelings Acoustic“, наелектризиращата „Purple Disco Machine Remix“ и завладяващия оригинал.

Миниалбумът излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Събирайки над 100 милиона стриймвания в цял свят, влизайки в топ 5 на Hot Rock & Alternative Songs на Billboard и превръщайки се в официалния дебют на Gosling в класацията на Billboard – Hot 100, I'm Just Ken бързо стана културен феномен като един от безспорните акценти от новаторския и изпълнен със звездно участие Barbie The Album.

KEN THE EP TRACKLIST

1. I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie)

2. I’m Just Ken (In My Feelings Acoustic)

3. I’m Just Ken (Purple Disco Machine Remix)

4. I’m Just Ken

За Barbie The Album

Barbie The Album е новаторският музикален спътник на разбиващия рекордите филм „Barbie“ с участието на Margot Robbie и Ryan Gosling в ролите на Barbie и Ken и разпространяван от Warner Bros. Pictures. Превръщайки се бързо в световен поп феномен с над 3 милиарда глобални стриймвания до момента, Barbie The Album включва хитови парчета на забележителен състав от глобални суперзвезди, включително звездната Barbie, Ryan Gosling, Dua Lipa, Nicki Minaj и Ice Spice, Billie Eilish, Lizzo, Sam Smith, Tame Impala, Charli XCX, KAROL G ft. Aldo Ranks, PinkPantheress, FIFTY FIFTY ft. Kaliii, The Kid LAROI, HAIM, Khalid, Dominic Fike, Ava Max и GAYLE.

Зашеметяващият саундтрак е продуциран от международно известния диджей, артист и продуцент, носител на Оскар, Златен глобус и 7 награди Grammy – Mark Ronson, съвместно със сценариста, режисьор и изпълнителен продуцент на „Barbie“ – Greta Gerwig. Саундтракът е продуциран и е под ръководството на президента на Atlantic Records West Coast – Kevin Weaver (продуцирал саундтраковете към „The Greatest Showman“, „Suicide Squad“, „Daisy Jones & The Six“, „Birds Of Prey“, „Furious 7“, „The Fault in Our Stars“, „The Fate of the Furious“), и изпълнителния вицепрезидент на Atlantic Records и съвместен ръководител на поп/рок мениджмънта – Brandon Davis. Допълнителни ключови участници в проекта са копродуцентите на саундтрак албума – Brandon Creed и Joseph Khoury, както и музикалният супервайзър на „Barbie“ и изпълнителен продуцент на албума – George Drakoulias. За повече информация относно саундтрака посетете barbiethealbum.com.

Barbie The Album официално доминира на тазгодишните номинации за Grammy с най-голям брой песни, номинирани във всички категории, включително „Запис на годината“ и две за „Песен на годината“, като също може да се похвали с най-много номинирани песни от саундтрак в историята на наградите Grammy. Mark Ronson и Andrew Wyatt също бяха номинирани за „Най-добър саундтрак за визуални медии“, с което общият брой на номинациите за Barbie достигна 12, в допълнение към постигането на рекорд за най-много номинирани песни в категорията „Най-добрата песен, написана за визуални медии“.

Barbie The Album продължи да събира впечатляващи номинации в основните категории за награди както за „Златен глобус“, така и за „Изборът на киритците“, където „I’m Just Ken“, „Dance The Night“ и „What Was I Made For?“ бяха включени в съответните категории за най-добра песен.

Зa Barbie

Warner Bros. Pictures представя една продукция на Heyday Films, LuckyChap Entertainment, NB/GG Pictures, Mattel – „Barbie“. Филмът е разпространяван в цял свят от Warner Bros. Pictures и е наличен за стриймване в Max, както и за закупуване в дигитален формат, 4K UHD и Blu-ray.