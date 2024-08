Розова утопия с Yoana в шоуто "Над нещата" с Venzy

Йоана Димитрова - Yoana се завърна нежно и чувствено на музикалната сцена с новия си сингъл "Розова утопия".

Певицата госутва в шоуто "Над нещата" с Venzy за да разкаже какво е вдъхновило създаването на песента и защо нариша сегашният период от живота си "Розов".

След 2 годишна пауза Yoana ни припомни своя изкусителен глас, показа автентичност и женственост, и ни допусна в нейната утопия. Върху новата си песен тя работи с Iskrata (Искрен Тончев), а видеото заснема с най-добрия си Ангел Захаринов.

Слушайте интервюто в аудиофайла на страницата, за да разберете над какво смята Yoana за прекаленото обработване на гласа в модерните стилове музика, над колко музикална проекта е работила едновременно и кое е това нещо, което само музиката може да й даде?