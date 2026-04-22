ROYA издадоха новия си сингъл – “Left / Right” – химн за онези, които премислят всичко прекалено много и които имат нужда да се освободят!

„Спри да премисляш всичко прекалено много, защото губиш време“ – началното изречение веднага задава тона: отпусни се, не мисли прекалено много. Новият сингъл на ROYA, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, е пропит с безгрижна енергия и напомня на всички, че независимо дали решиш да тръгнеш наляво или надясно, ще стигнеш до мястото, където трябва да бъдеш.

Звученето е някъде между тунелно зрение като в сънищата („В сънищата си виждам с тунелно зрение / Ти си всичко, което виждам“) и игрив хаос, носещ се с лекота между приповдигащо усещане и безпогрешна разпознаваемост. Забележителната електроника се среща с хаус бас линии, докато ангелски беквокали се извисяват над поразителните водещи линии на ROYA – звуков пейзаж, който се чувства едновременно свободен и трогателен, без никога да губи усещането за интимност.

Line обяснява: „Това е песен, която искаш да пееш с пълно гърло към нощното небе, с приятелите под ръка, опиянени от живота и свободата, напомняйки си един на друг да спрем да премисляме прекалено много нещата и да бъдем в настоящето.“ Sebastian добавя: „Песента е както за нас самите, така и за всеки друг. Толкова е лесно да анализираме прекалено много всичко, така че „Left/Right“ е и нашият начин да си напомним да се доверим на процеса“.

От февруари насам Line и Sebastian канят хора да се включат в техния процес на писане на „Left / Right“, пускайки тийзъри за песента в социалните мрежи, включително специално разработен филтър „Spinning Wheel“, който позволява на случайността да определи посоката – перфектно в съответствие с духа на песента. Идеята за избор между ляво и дясно се превърна в забавен принцип, канейки феновете да участват в творческото пътешествие. Групата дори възприе концепцията буквално, спонтанно резервирайки полети до произволни дестинации и карайки последователите и въртящото се колело да решат къде да отидат и да направят сесия на живо. Прегръщайки съдбата и волята на въртящото се колело, те се озоваха на другия край на света, на 16 500 километра от дома си – в Хобарт, Тасмания, Австралия. Изпълнението на песента на живо е качено в YouTube заедно с издаването на сингъла.

След „Just Talk“, който достигна до милиони още преди издаването му, и зимната им интерпретация на хита им „Cruise“, ROYA продължават еволюцията си с „Left/Right“ – отново достигайки важен етап в пресечната точка между електронния поп, игривата енергия и мечтателното бягство от реалността.

През юни ROYA ще предприемат лятно европейско турне, последвано от северноамериканско турне през есента, преди да се завърнат в родината си Дания през зимата, за да изнесат най-големите си концерти у дома досега.

За ROYA:

ROYA е датско дуо, съставено от безкрайната импулсивност на Sebastian и Line. Те създават завладяваща смесица от електронна музика и поп, която резонира със слушатели по целия свят. С над 100 милиона стриймвания, разпродадени концерти в цяла Европа и постоянно нарастваща общност, ROYA непрекъснато разширяват музикалните граници, изпращайки послание за надежда и единство.