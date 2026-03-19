Глобалната музикална звезда Rosalía постави началото на дългоочакваното си световно турне LUX Tour с впечатляващ концерт в LDLC Arena в Лион, Франция.

Амбициозната продукция отбелязва първият ѝ мащабен проект след успеха на албума Motomami и е най-голямото сценично шоу в кариерата на испанската артистка досега.

Световното турне включва 57 дати, а първата спирка - концертът в Лион събра над 13 700 зрители, които станаха свидетели на спектакъл с продължителност близо час и 45 минути. Шоуто е структурирано в четири действия, като Rosalía преминава през различни сценични образи - от балерина и провокатор до изповядваща се фигура и крилат ангел.

Хореографията е дело на френския колектив (La) Horde, а сцената е споделена с 22-членен класически оркестър, което превръща концертното изживяване в уникална комбинация от опера и съвременен клубна атмосфера. Сред най-запомнящите се моменти от премиерната вечер беше артистичното откриване, вдъхновено от скулптурите на Degas.

LUX Tour се очертава като ключов момент в кариерата на Rosalía и едно от най-очакваните световни турнета през годината.