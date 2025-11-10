ROSALÍA обединява класика, поп и 13 езика в lux

Певицата носителка на Grammy, ROSALÍA представя едно завладяващо и иновативно четвърто студийно издание, LUX.

Албумът е структуриран в четири движения, което напомня класическа симфонична форма, а звуковият му облик е смес от оркестрални елементи, вокални експерименти и поп подходи. Названието Lux’на латински означава „светлина“, което тя свързва със символиката на излизане от тъмнината към светлината — послание, заложено във визуалната и аудио атмосфера на проекта.

LUX е записан съвместно с Лондонския симфоничен оркестър под диригентството на Daníel Bjarnason и включва впечатляващ списък от женски гласове – Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, както и хоровете Escolania de Montserrat и Cor Cambra Palau de la Música Catalana. Сред специалните гости е и Yves Tumor.

Албумът вече получава бурно признание от критиците по света. Rolling Stone му даде 5 звезди и го нарече „най-зашеметяващото ѝ творение досега – съчетание от история, години обучение и дръзко преплитане на класически мотиви, оперни препратки и 13 различни езика в едно зашеметяващо произведение на изкуството“.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

В навечерието на премиерата ROSALÍA представи LUX пред фенове и приятели с ексклузивно събитие в Националния музей на изкуството на Каталуния (MNAC) в родната си Барселона.