Robin Schulz и Topic обединяват сили в нов денс хит "One By One"

Robin Schulz, най-успешният международен соло изпълнител на Германия за всички времена и Topic, също оглавяващ класациите, немски изпълнител с глобално стрийминг присъствие, безпроблемно смесват своето DJ майсторство в новата си песен "One By One".

Заедно те отвеждат слушателите на нощна разходка из града, където пулсът на младата любов бие: „Имаме всичко, от което се нуждаем / Танцуваме в тъмното с ударите на сърцето".

Очарователните вокали на Oaks(новото електронно алтер его на Winona Oak) изплитат завладяващ разказ между ефирни стихове и хитови припеви.

Robin Schulz и Topic, звуковите архитекти зад продукцията, създават завладяващо изживяване с хипнотични басови линии, искрящи звукови пейзажи на фона на синтезаторно звучене и изкусително тъмна привлекателност. „Заредете спомените си, един по един“ – тази вечер се създават спомени, които ще останат вечни.

Музикалното видео, заснето на ослепителния фон на Дубай, включващо и тримата изпълнители, можете да видите по-долу в новината. Продуциран е от Raw Souls, креативните умове зад предишните видеоклипове на Robin Schulz за „Sweet Goodbye“ и „Killer Queen“.