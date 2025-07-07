Robin Schulz, Sigala и Zoe Wees превръщат нощта в ден с нов трак

Robin Schulz се завръща с поредното си международно сътрудничество.

За първи път немският диджей и продуцент си партнира с британския хитмейкър Sigala, а за вокалите са включили Zoe Wees, която за първи път придава отличителния си глас на издание на Robin Schulz.

В „AM to PM“, Zoe Wees улавя тръпката от една безкрайна нощ, където времето няма значение. Между линиите на Dior и очилата на Donatella, под неонови светлини и в мимолетни срещи, които блестят в тъмнината, хипнотичен цикъл поема контрола: „стреляй, пускай, търкаляй се и повтаряй“. Става въпрос за ескалация и свобода, бягство от ежедневието и потапяне в пространство, където единственото важно нещо е настоящият момент – „сякаш няма утре“.

Снимка: Орфей Мюзик

В музикално отношение, Robin Schulz и Sigala превръщат това чувство в звук, който едновременно се носи и ви тласка напред, със завладяващи синтезатори и пулсиращи басови линии, прорязващи диско звука. Над всичко това, гласът на Zoe Wees осцилира между уязвимост и силно желание за еуфория. „AM to PM“ е покана да се отпуснете - от първото пускане до финалния ритъм.

За Robin Schulz „AM to PM“ бележи следващия етап от поредица от нашумели сътрудничества. Това лято той издаде „Bloodtype“ със Steve Aoki (feat. LAWRENT), като същевременно отбеляза десетгодишнината от мегахита си „Sugar“ с ремикси от Alok и ZERB. Той също така завърши втората част от участията си в Pacha Ibiza, с което закри сезона на 27 септември.

Robin Schulz, Sigala и Zoe Wees – три имена, синоним на глобален обхват и музикално качество – сега се обединяват в едно парче. Резултатът: „AM to PM“ – песен, която черпи енергия директно от магията на нощта. Сингълът излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

За Robin Schulz

DJ и продуцент Robin Schulz е най-успешният международен солов артист в Германия - в мащаб, който е наистина e несравним. Родом от северозападния град Оснабрюк, той се издигна до световна слава с характерния си синтез от хаус, електро и поп. Той е натрупал над 20 милиарда стриймвания, повече от 30 милиона продажби и 850 международни златни сертификата със своята смесица от хаус, електро и поп. Само в Spotify той достига до 27,5 милиона слушатели месечно. С 15 хита №1, той е и най-успешният изпълнител в немското радио. Schulz е участвал в големи фестивали по целия свят – от Tomorrowland до Ultra Miami – и с редовни участия в Pacha Ibiza. Хитове като ремикса му на „Prayer In C“ и „Sugar“ (feat. Francesco Yates) го правят глобален посланик, размивайки границите между клубната и поп културата.

За Zoe Wees

След пробива си с дебютния сингъл „Control“ (над 4 милиарда стриймвания), Zoe Wees се превърна в една от определящите гласове на своето поколение. С EP-то „Golden Wings“ и албума си „Therapy“, родената в Хамбург изпълнителка доказа, че може да разказва интимни истории с глобален резонанс – печелейки безброй златни и платинени награди в над 20 страни. Статутът ѝ на талант от световна класа е затвърден от международни участия на Американските музикални награди, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon and Jimmy Kimmel Live!, както и от сътрудничество с 6LACK, Kygo, Felix Jaehn и Jax Jones.

За Sigala

Sigala е определящо име на британската денс сцена – продуцент и диджей, който създава еуфорични денс-поп химни от дебюта си през 2015 г. „Easy Love“ (№1 във Великобритания, №5 в Германия). С над 6 милиарда стриймвания, 8 сингъла в Топ 10 във Великобритания и 22 милиона продажби по целия свят, той е оформил модерното звучене на жанра. Неговите парчета, от „Sweet Lovin'“ до номинирания за BRIT „Lullaby“ с участието на Paloma Faith, са синоним на необуздана енергия и колективна радост. Sigala е световно търсен изпълнител, а проектите му Brighter Days и Every Cloud – Silver Linings го правят един от водещите гласове в съвременния денс-поп.