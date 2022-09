Robbie Williams разкри нова музикална колекция

Robbie Williams представя новата си музикална колекция.

XXV съдържа най-големите му хитове и любими на феновете парчета с нов аранжимент от Jules Buckley, Guy Chambers и Steve Sidwell, презаписани заедно с известния нидерландски Metropole Orkest.

Достъпен в стандартна и делукс версия, и двата варианта на албума съдържат „Lost“ – емоционално парче в типичния стил на Robbie – с откровен текст, пиано и нежни акорди. Луксозната версия може да се похвали с десет допълнителни песни, три от които чисто нови – „Disco Symphony“, „More Than This” и „The World And Her Mother“.

След огромен успех с групата Take That, през 1997 г. певецът стартира своята солова кариера с издаването на дебютния си албум Life Thru A Lens. Той бързо става известен с комбинация от страхотни песни, завладяващи лайв изпълнения и харизматичната си личност, която му печели фенове по цял свят. Колекцията носи първата #1 позиция на Robbie в Обединеното кралство, а XXV съдържа 2 хитови песни от нея. Те са „Let Me Entertain You“, първоначално издадена с емблематичното черно-бяло видео и легендарната „Angels“, която катапултира изпълнителя към международната слава и остава най-продаваният му сингъл до момента.

В новият му проект намира място и „Millennium“ – първият самостоятелен #1 сингъл на Williams в Обединеното кралство, хитовете в Топ 10 „Strong“ и „No Regrets“, както и втория му соло #1 хит „She's The One“ – всички издадени в неговия албум I've Been Expecting You от 1998 г. Други популярни песни от новия албум са „Feel“ и „Come Undone“, а също така и „Candy“.

„Много съм развълнуван за XXV – този проект отпразнува много от любимите ми тракове от последните 25 години. Всяко парче има специално място в сърцето ми, така че беше истинска тръпка да ги запиша отново с Metropole Orkest. Нямам търпение всички да го чуете", споделя Robbie.

XXV е oще една стъпка напред в бляскавата кариера на един от най-награждаваните артисти в света. Williams има шест от Топ 100 на най-продаваните албуми в британската история, може да се похвали с над 80 милиона продадени копия по целия свят, постигнал е 14 #1 сингъла и рекордните 18 награди BRIT – повече от всеки друг изпълнител в историята на музиката. Общият брой албуми на певеца, оглавяващи класациите, е 17, което го поставя сред първите трима артисти за всички времена с най-много номер 1 албуми в техния каталог.

XXV - Tracklist:

1. Let Me Entertain You

2. Come Undone

3. Love My Life

4. Millennium

5. The Road To Mandalay

6. Tripping

7. Bodies

8. Candy

9. Supreme

10. Strong

11. Eternity

12. No Regrets

13. She’s The One

14. Feel

15. Rock DJ

16. Kids

17. Angels

18. Lost

19. Nobody Someday

Deluxe:

20. Lazy Days

21. Hot Fudge

22. Sexed Up

23. More Than This

24. Disco Symphony

25. Better Man

26. Home Thoughts From Abroad

27. The World and Her Mother

28. Into The Silence

29. Angels (Beethoven AI)