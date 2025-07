Ava Max издаде нов сингъл

Ava Max издаде новия си горещ сингъл.

„Wet, Hot American Dream“ е заразителен денс химн, пропит с неповторимото, грандиозно поп звучене на Ava, парчето разпалва това, което обещава да бъде най-дръзката и динамична глава от кариерата ѝ досега.

Новият сингъл излиза преди дългоочаквания трети студиен албум на Ava Max – „Don’t Click Play“, който ще излезе на 22-ри август, и следва поредица от аплодирани издания, включително „Lovin’ Myself“ и вълнуващия „Lost Your Faith“.

В чест на изданието, Ava Max ще има участие на живо по време на спектакъла Macy’s 4th of July Fireworks на NBC, който ще се излъчи на живо на 4-ти юли. Тя се присъединява към група от хитови изпълнители, включително The Jonas Brothers, Eric Church, Lenny Kravitz и други.

С над 22 милиарда глобални стриймвания, мултиплатинени сертификати и поредица от поп хитове, включително „Sweet But Psycho“, „Kings & Queens“, „My Head & My Heart“, „The Motto“ с Tiësto и „Whatever“ с KYGO, Ava Max е затвърдила статута си на един от най-отличителните гласове в съвременния поп. „Wet, Hot American Dream“ сигнализира не само за завръщането ѝ, но и за смелата ѝ еволюция като артист, който не се страхува да изтърпи всичко.

“Wet, Hot American Dream” излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България. „Don’t Click Play“ излиза на 22-ри август чрез Atlantic Records.

През 2023 г. Ava Max издаде своя аплодиран втори албум – „Diamonds & Dancefloors“. Албумът – който следва платинено сертифицирания хитов дебют на Ava – „Heaven & Hell“ от 2020 г. – е подчертан от горещи, уверени сингли като “ Ghost”, “ One of Us”, “Cold As Ice”, “Dancing’s Done”, “ Weapons”, “Maybe You’re The Problem” и “Million Dollar Baby”, последният от които е придружен от официален музикален видеоклип, режисиран от Andrew Donoho (Khalid, Janelle Monae, Paul McCartney), който може да се похвали с над 44 милиона гледания. В допълнение, официалният музикален видеоклип към нейната глобална #1 платинено сертифицирана колаборация с Tiësto – „The Motto“, е събрал над 179 милиона гледания. Ava също така издаде „Choose Your Fighter“, което беше сред любимите на феновете парчета, включени в „BarbieThe Album“ – албумът на Atlantic Records, носител на награда Grammy.

Oглавяващият световните класации музикален спътник на аплодирания от критиката филм „Barbie“ е с участието на Margot Robbie и Ryan Gosling като Barbie и Ken и се разпространява от Warner Bros. Pictures. Освен това през 2023 г. Ava си партнира с бразилския диджей Alok за глобалния денс хит „Car Keys (Ayla)“, придружен от официално видео. През 2023 г. Миналата година Ava стартира най-голямото си световно турне до момента, с разпродадени концерти в Европа и Обединеното кралство, включващо спирки в Обединеното кралство, Белгия, Франция, Холандия, Норвегия, Швейцария, Италия, Португалия, Германия, Испания и Финландия. Датите в Северна Америка бяха подчертани със спирки на престижни места като „Irving Plaza“ в Ню Йорк и „The Fonda Theatre“ в Лос Анджелис. 2024 г. беше също толкова епична за Ava, оставяйки ни жадни за още с нейната заразителна празнична песен „1 Wish“. Тя продължи да завладява дансингите в цял свят с международни хитове като колаборацията ѝ с диджея и продуцент, носител на награда Grammy, David Guetta и синтпоп групата от 80-те години Alphaville – „Forever Young“, което достигна Топ 10 в радиостанциите с формат „Top 40“ в САЩ и събра над 242 милиона глобални стриймвания, както и поредица от неудържими хитове, включително „Spot A Fake“, „My Oh My“ и „Whatever“ на Kygo и Ava Max, което влезе в топ 10 в няколко страни и получи златен сертификат от RIAA, с над 700 милиона глобални стриймвания от издаването си.