Robbie Williams разкри датата, на която излиза новият му албум

10 октомври – датата, която феновете на Robbie Williams вече чакат с нетърпение.

Точно тогава той ще пусне първия си солов албум с изцяло нова музика от 2016 г. насам - BRITPOP. Заедно с новината излиза и новият сингъл „Spies“, придружен от официално лирик видео.

. Затова изпълнителят се връща към корените на британския поп-рок, съчетавайки китарните с носталгичен чар.

„BRITPOP е албумът, който мечтаех да направя веднага след напускането на Take That през 1995 г. Работих с някои от своите музикални герои. Звученето е по-сурово, има повече китари и е с повече настроение от обичайното. Има доста ‘Brit’ в него и също толкова ‘pop’. Изключително горд съм с този запис като цялостно произведение и нямам търпение феновете да го чуят. А и да изпълня няколко песни от него на предстоящото турне, което стартира – разбира се – във Великобритания“, споделя Robbie Williams.

В подкрепа на проекта Robbie стартира ново световно турне, под името Robbie Williams Live 2025, което ще мине през ключови градове в Европа, Северна Америка и Азия. България е сред първите спирки в програмата, като на 28 септември 2025 г. артистът ще изнесе концерт на стадион „Васил Левски“ в София, организиран от Fest Team.

Снимка: Sony Music/Вирджиния рекърдс

Траклист:

1. Rocket

2. Spies

3. Pretty Face

4. Byte Your Tongue

5. Cocky

6. All My Life

7. Human

8. Morrissey

9. You

10. It’s OK Until The Drugs…

11. Pocket Rocket