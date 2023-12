Завръщането на филмовата класика "Mean Girls" е факт.

Американската певица и актриса Reneé Rapp сподели новия сингъл "Not My Fault" с участието на трикратно награждаваната с Grammy изпълнителка Megan Thee Stallion.

"Not My Fault" е първият официален сингъл от саундтракa на предстоящия филмов мюзикъл "Mean Girls" на Paramount, където Rapp влиза в ролята на Regina George.

Албумът към филма ще бъде издаден на 12-ти януари, заедно с премиерата на продукцията по кината.

Базирана на бродуейската адаптация на филма от 2004 г., музиката към "Mean Girls" ще включва песни на редица звезди, сред които Rapp, Angourie Rice, Auli'i Cravalho, Avantika и др. Първият тийзър бе показан по време на премиерата на концертния филм за турнето на Taylor Swift по-рано тази година. "Not My Fault" закрива една динамична година за Rapp - от издаването на дебютния ѝ албум Snow Angel, отбелязал най-големите продажби в дебютната седмица за първи албум на жена изпълнител, до разпродаденото ѝ турне Song Hard Feelings Tour. Датите включваха спирки във всички големи градове, включително Чикаго, Детройт и Атланта, и изненадващи участия на Bryson Tiller, Lizzy McAlpine и Kesha. Неотдавна Reneé пусна луксозната версия на Snow Angel, включваща четири нови песни, както и ремикс на парчето "Tummy Hurts" с Coco Jones. Snow Angel бе отбелязан като един от „Най-добрите албуми на 2023 г.” от Billboard, а "Tummy Hurts" с Coco Jones - като една от “Най-добрите песни на годината“ от списание Rolling Stone.

Megan Thee Stallion е изпълнител, актьор, филантроп и предприемач. От отбелязването на два Billboard Hot 100 No. 1 хита с "Savage (Remix)" с участието на Beyoncé и "WAP" с Cardi B до пускането на новия си сингъл "Cobra", Megan се доказа като неудържима сила на световната рап сцена.