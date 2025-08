Фенка на Katy Perry припадна на сцената

Почитателка на Katy Perry припадна на сцената, по време на концерта й в Детройт, Мичиган, в неделя вечер.

Като част от шоуто си “Lifetimes” певицата покани няколко фенове на сцената, за да ѝ помогнат да изпълни баладата си от 2011 г. “The One That Got Away”.

По информация на Billboard, младо момиче на име McKenna е пираднало, докато Perry се готви да започне песента. Тя веднага е прегледана от членове на екипа на певицата и медицинския персонал на залата.

Видимо разтревожената Katy коленичи до нея, докато тълпата от около 13 000 души скандираше името на McKenna в подкрепа.

Тя беше изведена от сцената, след което певицата прегърна останалите трима млади фенове и се помоли, казвайки: „Мили Боже, молим се за McKenna, тя да се възстанови напълно, по-ярка и по-добра от всякога. Амин“.

След това 40-годишната поп звезда изпълни „The One That Got Away“ и изведе останалите трима фенове обратно от сцената. Малко по-късно, докато се возеше на гигантска пеперуда над публиката, тя съобщи, че „McKenna се справя чудесно, между другото“, което също беше потвърдено пред Billboard от източници зад кулисите.

Неделното шоу беше 13-то от последния северноамерикански етап от турнето "Lifetimes", което започна в края на април в Мексико Сити. Следващият етап на турнето е във вторник и сряда, 5-6 август, в Торонто и ще продължи до 7 декември в Абу Даби.