Разкриваме брилянтността на "Бруталистът" от 31 януари само в кината.

На приключилата в понеделник сутрин церемония по връчването на 82-рите награди „Златен глобус“ беше отличен безкомпромисният исторически епос на Брейди Корбей "Бруталистът", който спечели в категориите за най-добър филм-драма, режисура и главна мъжка роля на Ейдриън Броуди.

С това наградения със „Златен лъв“ във Венеция и още куп награди от редица кинофоруми филм на Корбей затвърди позицията си за основен фаворит на предстоящите награди „Оскар“.

"Бруталистът" разказва историята на архитекта Ласло Тот (Броди), който в края на Втората световна война пристига в Америка с надежда да изгради отново живота, работата и брака си със своята съпруга Ержебет (Фелисити Джоунс). Установявайки се във Филаделфия, той има не особено приятен първи сблъсък с богатия бизнесмен Харисън Лий Ван Бюрен (Гай Пиърс), но в крайна сметка Ван Бюрен разпознава таланта на Ласло и решава да го използва за монументален нов проект. Това е мечта, която Ласло никога не е предполагал, че може да изживее отново, но тя идва с тежка цена, тъй като той жертва все повече и повече себе си и семейството си, за да завърши своята амбициозна визия.

Чрез изключително богато и детайлното пресъздаване на следвоенна Америка, "Бруталистът" е едновременно изпълнен с надежда и кошмарен поглед към живота на имигрантите. Преплитайки провокативен гоблен от теми за привилегия, пари, религиозна идентичност, архитектурна естетика и устойчивостта на историческата травма, "Бруталистът" е дълбок, изключително увлекателен и брилянтно изигран епос, който ни напомня, че миналото винаги присъства в нашето настояще.

Снимка: Форум Филм България

Режисьор на "Бруталистът" е Брейди Корбей (Childhood of a Leader, Vox Lux), който е и автор на сценария заедно с Мона Фастволд (The World to Come). Продуценти са Тревор Матюс, Ник Гордън, Брайън Иънг, Андрю Морисън, Андрю Лорън, Д. Дж. Гугенхайм и Брейди Корбей. В главните роли са Ейдриън Броуди, Фелисити Джоунс, Гай Пиърс, Джо Олуин, Рафи Касиди и Алесандро Нивола.

Разкриваме брилянтността на "Бруталистът" от 31 януари само в кината.