На 6 и 7 декември, Зала 6 на НДК ще събере най-добрите дестилати от България и света за петнадесетото издание на Rakia & Spirits Fest Sofia 2025.

Над 400 ракии и спиртни напитки, фермерски мезета, редки напитки и напълно нова VIP зона обещават преживяване, което надхвърля обикновена дегустация.

”Не правим просто фестивал, правим събитие с дух“, казва Ивайло Жеглов, основател на Rakia & Spirits Fest.

„Все повече хора търсят не просто ракия, а историята зад бутилката – плода, региона, семейството, което го произвежда. Кои технолози стоят зад напитката. Затова тази година представяме изключителна селекция от редки, занаятчийски и екзотични дестилати, от Троянска слънчева сливова, Крушова от Карпатите, сръбски дюлеви от Чачак и Шумадия, Японски Awamori, Португалски абсент с 80% алк., Новозеландски черен джин, Дестилати от бира, кафе и зелени орехи, френска ракия /marc/ от района на Шампан и …много други интересни напитки.

Очакват ни 400+ ракии и спиртни напитки от България и света. Повече от 40 производители и вносители ще се съберат под един покрив, за да представят духа на Балканите и отвъд.

Ще има и Авторски коктейли с ракия , Гурме зона с фермерски мезета и най-вече ще може да заредите за празниците с подаръци – лимитирани бутилки, колекционерски издания, стилни сетове за Нова година. И тази година ще ни гостува Музея на Ракията. На техния щанд ще може да опитате една ракия от забравен сорт ”Тракийска слава”.

Билетът е не само вход, а истинско преживяване. Билетът е предколеден подарък за вас и вашите приятели!

„С гордост казваме, че тази година за първи път всеки билет ще включва не само дегустационна чаша и безплатен достъп до щандовете, но и подаръчен ваучер от 5 лв. за покупка на ракия директно от производител. Това е начин да подкрепим фирмите и да дадем добавена стойност на посетителите“.

Билети вече са в продажба. Имате избор между различни видове билети – за ценители, за компании и подарък-преживяване.

VIP зона: „Това е друга новост – за първи път ще имаме VIP зона, в която достъп ще имат ограничен брой гости. Те ще получат специално отношение, дегустации на изключително редки напитки, спокойна атмосфера и интересни храни и мезета”, допълва Жеглов.

Награждаване на най-добрите напитки

На 6 декември (събота), от 13:30 ч. на сцената в Зала 6 ще се проведе тържествената церемония по награждаване на победителите от конкурса за най-добрите напитки на фестивала. Жури на сляпа дегустация ще отличи златните вкусове на изданието.

Мастър класове – за тези, които искат да разберат повече:

- Винпром Троян ще ви въведе в света на плодовите дестилати и ще покаже как се променя ракията във времето.

- Тобако Импорт ще представи премиум селекция с дегустации и истории зад всяка бутилка.

Местата за мастър класовете са ограничени до 20 бр.

Rakia & Spirits Fest Sofia 2025

6 и 7 декември 2025 г. НДК, Зала 6

12:00 – 21:00 ч. ________________________________________

Rakia and Spirits Fest Sofia 2025 – не просто фестивал, а истинско преживяване за сетивата.

