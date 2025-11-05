През уикенда ни очаква Rakia & Spirits Fest Sofia 2025

Най-емблематичният празник на ракията на Балканите се завръща в сърцето на София – по-голям, по-смел и по-вкусен от всякога.

Фестивал на ракията и спиртните напитки София 2025 събира:

Над 400 ракии и крафт спиртни напитки

Над 40 производители от България, Сърбия, Румъния, Япония, Португалия и др.

Лимитирани серии спиртни напитки от частната колекция на Музея на ракията

За първи път – VIP зона с ексклузивни дегустации

Майсторски класове в неделя на 7.12.2025 г - Изкуството на Троянските ракии – от дървото до бъчвата, Мастър Клас: Ron Barceló – VIVE AHORA, Мастър Клас: Godet Cognac Experience

Хранителна зона - гурме и фермерски мезета

Ракия коктейли

Много изненади и награди

Запознайте се с дестилерии от водещи български и чуждестранни изби, като Black Sea Gold Pomorie, Вила Ямбол, Винпром Троян, Винпром Карнобат, Шато Копса, Винарска изба Магура, KNL distillery, Видинска Гъмза, Дестилерия Клеманс, Дестилерия Исперих, Винарска изба Едоардо Миролио, Seewines Spirit / Arkana, Rakiashop, 2 leta, Ламбова ракия, Takovo, Samoilova rakija, Balaklija distillery, Delion, Proftrade, Tobacco Import Ltd., Музей на Водката Каварна, Rakia Museum Sofia, първокласни сръбски дестилерии като Branco , Perun distillery, Respec distillery, Surlan, Zekic distillery, Rajal distillery и още мезета и храни - Mezence.bg, рибни деликатеси Odesos, Ферма "Шопар, Бик и Щука", Къща на ядките, Taze food, натурални напитки Vidas и други.

Снимка: Expo Team

Разгледайте уникални напитки като португалски абсент, японски авамори, черен джин от Нова Зеландия и дори бирени дестилати във ВИП зоната на фестивала.

Не пропускайте церемонията по награждаване за най-добри спиртни напитки в събота, 6 декември, от 13:30 ч. – Зала 6.

„Никога не сме имали такъв избор от редки спиртни напитки на едно място – цялата ракийна култура, събрана в един уикенд. Това е мястото, където новите марки срещат колекционери, дистрибуторите срещат таланти, а посетителите вкусват от историята“.

Много игри и награди от партньорите ElitBet.

Билети се предлагат онлайн от Eventim.bg | Bilet.bg | Grabo.bg или на място.

Всеки билет включва: Подарък дегустационна чаша, дегустации по щандовете, Ваучер за 5 лева за закупуване на ракия директно от производителите.

Елате да празнувате вкуса на Балканите – отговорно, запомнящо се и с класа! Само за посетители над 18 години. Пийте отговорно!

Снимка: Expo Team

Събитието Rakia & Spirits Fest Sofia 2025 ще се състои от 12:00 – 21:00 ч. на 6 и 7 декември в зала 6 на НДК - вход от градинката платформа А6.

www.balkanrakiafest.com