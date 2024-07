Quavo и Lana Del Rey с обща песен

Quavo и Lana Del Rey пуснаха обща песен.

След като събират 40 милиона гледания в Instagram на тийзъра за нея, номинираните за Grammy изпълнители официално пуснаха дългоочакваното парче "Tough".

Кинематографичното видеото към сингъла, режисирано от Wyatt Spain Winfrey, крие визуални метафори, които изобразяват контрастния стил и естетика на Quavo и Lana. Те се превръщат в безстрашни спътници, готови да се изправят срещу предизвикателствата на живота.

"Tough" се връща към повлияното от хип-хопа звучене на дебютния албум на Del Rey "Born to Die". Това е и първата колаборация на певицата с рапър след проекта ѝ "Lust for Life", който включва песни с The Weeknd ("Lust for Life"), A$AP Rocky ("Groupie Love") и Playboi Carti ("Summer Bummer").

"Tough" съчетава хип-хоп стила на Quavo с мечтателните вокали и поетични текстове на Lana. Резултатът е емоционално наситена песен, която позволява на две суперзвезди да слеят музикалните си светове в наистина специална колаборация.

Снимка: Анимато Мюзик / UMG

Quavo и Lana създават още по-голямо вълнение около общия си проект, като изпълняват "Tough" на хедлайнерския сет на Lana във Fenway Park в Бостън. Публиката остава смаяна от химията между Quavo и Lana и тяхната артистична връзка. През 2023г. Del Rey представя албума "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" и скоро след премиерата обявява и новия си кънтри проект, Lasso, който се очаква да излезе през септември.