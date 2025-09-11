„Приятно ми е, Влади“ на Графа развълнува феновете

Малко преди своя 360-градусов концерт Влади Ампов – Графа пое на път.

Заедно с режисьора Крис Захариев, музиканта Венци Трифонов и малък екип той тръгна на тридневно приключение без план, но с една цел – да намери гайдар за „Вековна гора“.

Снимка: Monte Music

По пътя се случват неочаквани срещи. На бензиностанция обикновена спирка се превръща в малък концерт, след като Графа запява с китара, а Венци се включва с импровизация. В село Стойките възрастна учителка не сдържа сълзите си, когато чува „Вековна гора“ на живо. А в края на пътуването, когато надеждата вече се губи, овчар изненадва екипа с думите: „Аз съм гайдар“.

Началото на поредицата „Приятно ми е, Влади“ вече предизвика силни реакции. Феновете я определиха като „умилителна“, „истинска“, „стопляща душата“ и написаха, че чакат с нетърпение следващите епизоди.

Снимка: Monte Music

На 15 ноември Графа ще пренесе тази близост и на сцената. Концертът в Арена 8888 София ще бъде в 360-градусов формат – със сцена в центъра и публика от всички страни. Концепцията е ясна: „По-близо до теб“ – среща, в която няма дистанция – само музика и истинска близост.

Епизод 1 от поредицата „Приятно ми е, Влади“ вижте тук.