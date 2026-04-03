Предстоящият голям концерт на Папи Ханс беше разпродаден

Папи Ханс постигна едно от най-значимите постижения в съвременната българска поп сцена, след като разпродаде изцяло концерта си на 30 май в най-голямата зала у нас – два месеца преди самата дата. Събитието ще събере близо 15 000 души, тъй като на пистата ще има само правостоящи места.

Този успех oсвен, че се нарежда сред малкото подобни случаи в България, в които поп артист успява да запълни най-голямата концертна зала в страната до максималния ѝ капацитет, е и силен знак за жанра – поп музиката у нас не само запазва своето място, но и демонстрира възход, подкрепен от артисти с ясно изразена идентичност и визия.

Концертът на 30 май ще бъде концептуален спектакъл - формат, с който Папи Ханс вече е доказал майсторство. Минималистично, но изключително ангажиращо присъствие - това е неговата запазената марка.

Папи Ханс споделя, че избира да бъде сам на сцената, защото само така може да бъде напълно уязвим и открит пред публиката – да пее „с нея“, а не „на нея“. Подобен формат изисква изключителна концентрация, издръжливост и умение да задържаш вниманието на хиляди хора във всяка секунда от изпълнението – предизвикателство, което малцина артисти поемат.

Концертът ще бъде част от новата ера на Папи Ханс, белязана от предстоящия албум „Слънцето“, който излиза на 8 май. Проектът идва като естествено продължение и контрапункт на предишния му албум „Цветовете на тъгата“, поставяйки акцент върху по-светла, жизнена и динамична емоционална посока. Още преди официалното му издаване, няколко от синглите от „Слънцето“ вече се утвърдиха като хитове и очертаха силния потенциал на албума.

С разпродадената Arena 8888 Sofia и предстоящия нов албум, Папи Ханс затвърждава позицията си на един от водещите артисти в съвременната българска музика и поставя нов стандарт за това как може да изглежда един поп артист у нас.

Билетите са напълно разпродадени, но лятното му „Бяло турне“ предстои да бъде обявено. Артистът обещава тази година да са най-мащабните и красиви „Бели концерти“ досега.