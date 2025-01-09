Предстои градският фестивал "Пловдив си ти"

Седем години след като Пловдив беше обявен за Европейска столица на културата, градът отново празнува своята културна енергия, хората и споделените преживявания.

От 16 до 18 януари 2026 г. централната градска част ще се превърне в жива сцена за музика, изкуство и споделени преживявания с градския фестивал „Пловдив си ти“ – събитие, което излиза извън рамките на обичайното градско ежедневие.

В продължение на три дни Пловдив ще диша в ритъма на четири открити музикални сцени, концерти и DJ сетове, видео и арт инсталации, специални събития за деца и културни активности в градска среда. Улици, площади, подлези и културни пространства ще оживеят, за да напомнят, че културата не е само на сцена – тя е навсякъде около нас. Защото Пловдив си ти.

Фестивалът ще бъде официално открит в Подлез Археологически в петък, 16 януари от 18.00 часа, с видео инсталация, посветена на седмата годишнина от Европейска столица на културата – визуален разказ за пътя, емоциите и смисъла на това преживяване.

„Пловдив си ти“ е покана към всички жители и гости на града да бъдат част от този момент. Да се срещнем, да споделим, да празнуваме града такъв, какъвто е: жив, отворен, пълен с история и безкрайно вдъхновяващ.

***