Поли Хубавенска получи специална награда от конкурс в САЩ

Българска песен има честта да бъде отличена в един от най-авторитетните музикални конкурси в САЩ.

Песента "Light Of The Sun", композирана от Поли Хубавенска и Явор Русинов, продуцирана и изпълнена от Поли Хубавенска, спечели специална награда в The USA Songwriting Competition.

29-тото издание на конкурса, познат като едно от водещите музикални събития на Америка, избра "Light Of The Sun" за носител на специален приз в категория „World”.

Самата Поли научава новината от организаторите, които се свързват с нея, за да я поздравят.

„Регистрирах песента за участие през лятото", разказва Поли. "Щастлива съм от признанието, още повече, че „Light Of The Sun“ реално присъства само в една категория и печели награда, за разлика от други песни, регистрирани в няколко“.

Конкурсът The USA Songwriting Competition се организира от 1995-та година в САЩ и е със статута на едно от най-големите музикални събития за независими изпълнители. Кандидатстващите произведения се оценяват според оригиналност, текст, мелодия и композиция. Песните се селектират от анонимно жури, съставено от най-авторитетните професионалисти в музикалния бранш, сред които продуценти от гигантите: Sony Music Entertainment, Universal Music Group и Warner Music Group. Поради тази причина конкурсът се възприема като официален шанс независими таланти да бъдат „открити“ от големите музикални компании.