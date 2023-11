Поли Генова представи новата си песен по радио N-JOY

Поли Генова гостува в шоуто "От 10 до 2 с Нейа", за да представи новата си песен.

Парчето „Something 'Bout You“ е в колаборация с известния полски DJ Brave и е първата песен на Поли, която е продуцирана от музикалния гигант Warner Music, осъществена с посредничеството и подкрепата на Орфей Мюзик.

Поли разкри също, че за феновете си ще изпълни „Something 'Bout You“, както и песните от албума LAST NIGHT на живо на 16 ноември в столичен клуб. Билети за концерта са налични в мрежата на Eventim.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте повече от разговора в аудиофайла на страницата.