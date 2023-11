Пламен Бонев с въздействащо фестивално видео

В разгара на новия музикален сезон Пламен Бонев - De La Bona и неговата банда подават уникален спомен от бурното фестивално лято.

Видеото към новата песен "We Will Be Found" е заснето по време на летен рок фестивал, когато Пламен и момчетата подгряваха за големите Scorpions.

"We Will Be Found" е замислена още преди години от така наречения „лондонски период“ на De La Bona. Както всяка песен на изпълнителя и в тази има силно послания и отношение към детайла в музиката и текста. „Ако трябва да маркирам с няколко думи, в песента се казва, че трябва да бъдем загубени, за да бъдем намерени", разказва Пламен Бонев. "Предполагам някои ще открият библейското послания, но това, което искам аз да внуша е, че винаги пред нас има светлина, независимо през какво преминаваме и колко ни е трудно в определен момент“.

Във видеоклипа силата на текста се умножава от енергията на живото изпълнение и магията на „високочестотната“ местност, сред която се провежда музикалното събитие. Публиката реагира с много шум на "We Will Be Found", като добавя изключително енергезиращо усещане от кадрите.

Добрият прием на песента дава повод на Пламен Бонев - De La Bona да я включи в предстоящия си албум, който ще излезе в началото на пролетта. Артистът планува всички тракове в него да бъдат записани с инструменти и вокали, изпълнени на живо. Пламен издава, че както актуалната му песен, така и всички останали от селекцията ще бъдат миксирани и мастерирани в лондонското студио на аристократа в бранша Оскар Ле Бруто. Проектът ще бъде популяризиран както в България, така и в Англия и Финландия, където Пламен Бонев - De La Bona е познато име в средите на шоубизнеса. Високото качество и музикална стойност на албума сякаш сами водят и до най-логичното заглавие - „Завинаги“, каквото е и името на една от най-популярните песни на Пламен Бонев.