Peggy Gou обяви кога ще излезе първият й албум

Един от най-дългоочакваните дебютни албуми през тази година е на изпълнителката, продуцент и диджей Peggy Gou.

Тя официално обявява премиерата на първия си студиен проект “I Hear You”, който ще бъде издаден на 7 юни 2024 г. Албумът с десет песни е кулминацията на дългогодишната работа на родената в Корея звезда, която е уважавана както като ъндърграунд икона, така и като глобална сензация, придържайки се към мечтата си да се превърне в един от най-търсените изпълнители на електронна музика в света. Включвайки оглавилия класациите през 2023 г. хит "(It Goes Like) Nanana" и колаборацията ѝ с Lenny Kravitz "I Believe in Love Again", LP-то показва как Gou смело заявява таланта си през призмата на хаус музиката. Говорейки за “I Hear You”, Peggy казва:

"I Hear You е нещо повече от дебютен албум. Той въплъщава безбройните часове на отдаденост в пътуването ми към създаването на нещо непреходно и е свидетелство за силата на това да слушаме себе си и един друг".

Снимка: Animato Music / Beggars Group

За да отпразнува новината за албума, Peggy пуска новия сингъл "1+1=11" - химн, създаден за големи фестивали. "1+1=11" е придружен от първия по рода си видеоклип на прочутия исландско-датски художник и дългогодишен приятел на Gou - Olafur Eliasson. Видеото е режисирано от и с участието на Eliasson, чиито световноизвестни творби The weather project (2003), The New York City Waterfalls (2008) и Ice Watch (2014) често са вдъхновени от природните процеси, а също и от движението, от танца. Премиерата на видеото бе направена снощи на организирано от Gou парти в Берлин, с участието на лично подбран от нея диджейски състав (Spray, fka.m4a и Matrefakt). Говорейки за видеоклипа "1+1=11", Eliasson казва:

"Танцът е преобразяващ! Той огъва и изменя отношенията ни с времето и пространството. Когато бях тийнейджър, брейкденсът промени живота ми. Уличните танци ми дадоха възможност да изследвам пространството на тялото си по отношение на света около мен. Осъзнах, че като се движа, мога да променям това, което виждам и усещам. И тези преживявания всъщност се оказаха основополагащи за по-късната ми артистична работа. Понякога, за да общуваш, просто трябва да се движиш. Това се случи, когато за първи път срещнах Peggy. Обядвахме, говорехме за общите ни и за да ѝ покажа движенията, за които говорех, се изправих в ресторанта, за да танцувам!"

Снимка: Animato Music / Beggers Group

Видеоклипът към "1+1=11" е едно от трите сътрудничества между Gou и Eliasson - обложката на албума представя Gou, носещ художественото произведение Psychoacoustic empathy amp (2023), създаден именно от Eliasson.

Междувременно 2024 г. се очертава да бъде огромна година за Peggy Gou. След като през 2023 г. тя излезе пред повече от един милион души, вече има планирани изяви на престижни фестивали като Glastonbury, Coachella и Primavera, както и най-голямото си шоу до момента в лондонския Gunnersbury Park на 17 август.

I Hear You - съдържание:

1. Your Art

2. Back To One

3. I Believe In Love Again (with Lenny Kravitz)

4. All That (feat. Villano Antillano)

5. (It Goes Like) Nanana

6. Lobster Telephone

7. Seoulsi Peggygou (서울시페기구)

8. I Go

9. Purple Horizon

10. 1+1=11