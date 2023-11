Peggy Gou и Lenny Kravitz с общ трак

Южнокорейският продуцент Peggy Gou и рок иконата Lenny Kravitz искат да върнат любовта в живота ви с новия сингъл "I Believe in Love Again".

Песента е изградена от енергия и надхвърля категоричността на музиката като се вписва в свой собствен жанр, между R&B и хаус. Gou е истински виртуоз на рейв сцената, но това сътрудничество се осъществява благодарение на признателността ѝ към R&B жанра и по-конкретно на любовта ѝ към работата на Kravitz от 90-те години.

"90-те години оказаха огромно влияние върху моята музика", казва Gou в изявление. "Хората знаят за любовта ми към денс/хаус/рейв сцената от това време, но винаги съм била голям фен на R&B, а също и огромен фен на Lenny. Слушах непрекъснато албума му от 1998 г., 5 - моят личен фаворит - но цялата му дискография е страхотна, напълно неподвластна на времето. Той дойде в студиото и превърна водещия вокал в магия, написа нов текст и създаде онзи невероятен китарен риф. 'I Believe In Love Again' е силно послание за позитивизъм и надежда, и се надяваме всеки да усети това, когато чуе песента".

Gou отпразнува премиерата на сингъла в Seoul с парти, което се проведе в заведението FERMENTS. По-рано тази година Peggy представи хита си "(It Goes Like) Nanana", който е първият ѝ сингъл за лейбъла XL Recordings.