На 30-ти август Остава ще отпразнуват рождения си ден с традиционния си голям концерт на открито в Борисовата градина.

През последните 10 години, групата ежегодно отбелязва този празник със специален концерт на открита сцена. Всяка година хиляди фенове празнуват заедно с тях и изпращат лятото под открито небе с много танци, хубава музика и незабравими спомени.

Тази година Остава избраха на сцената преди тях да се качи една от най-актуалните алтернативни родни банди hug or handshake. Момчетата ще подгреят с 35-минутен сет включващ песните от дебютния им албум "Once upon a pink sedan"и последния сингъл „Slowboy".

Сет листът на Остава ще включва познати и емблематични песни на групата, както и част от последния им албум "Кислород".

По време на събитието, феновете ще имат възможност да си закупят съвсем нов мърчандайз, както и книгите посветени на тях „Аз, Остава" и „Остава/Думите".

Билети за концерта на цена от 30 лева, могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim и партньорските каси. Цената на място и в деня на концерта ще е 35 лева. Отваряне на врати: 19:00 ч., начало: 20:00 ч.