Olivia Rodrigo пусна песен от саундтрак

Olivia Rodrigo сподели новата си песен.

"Can't Catch Me Now" е част от официалния саундтрак на "Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии" - дългоочаквания нов филм от сагата "Игрите на глада" на Lionsgate, който излиза по кината на 17-ти ноември.

20-годишната певица и авторка на песни създава песента заедно с продуцента Daniel Nigro. Представена в най-новия трейлър на филма, "Can't Catch Me Now" следва премиерата на изключително успешния 2-ри албум на Rodrigo, GUTS, който дебютира под номер 1 в класацията Billboard 200.

Освен "Can't Catch Me Now" саундтракът включва редица песни от звездата на "Игрите на глада", Rachel Zegler, както и нова музика от някои от най-вълнуващите и признати млади фолк/американски изпълнители. Продуцент е деветкратният носител на Grammy - Dave Cobb (Chris Stapleton, Brandi Carlile, Sturgill Simpson).

С нови песни, вдъхновени от филма, са допринесли и едни от най-динамичните изпълнители на руутс музиката - Flatland Cavalry (обичан секстет от Тексас), Molly Tuttle (носител на наградата за най-добър блуграс албум на наградите Grammy през 2023 г.), Billy Strings (обявен за артист на годината на наградите Americana Music Awards през 2022 г.), легендарната Sierra Ferrell и изгряващите кънтри/фолк певци и автори на песни Bella White и Charles Wesley Godwin.

Действието в най-новата продукция от хитовия франчайз се развива 64 години преди Katniss Everdeen да се включи като доброволец и десетилетия преди Coriolanus Snow да стане президент на Панем. В новия филм заедно със Zegler участват Тom Blyth, Peter Dinklage, Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzman и Viola Davis.