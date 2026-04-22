Olivia Rodrigo представя „drop dead“ – първия сингъл от предстоящия си трети студиен албум „you seem pretty sad for a girl so in love“, който се очаква на 12 юни.

Песента отново събира Olivia с дългогодишния ѝ творчески партньор Daniel Nigro.

„drop dead“ звучи като уверено, емоционално и рязко завръщане към силния поп-рок почерк, с който Olivia Rodrigo се утвърди като един от най-разпознаваемите гласове на своето поколение. Парчето поставя ясен акцент върху нейния характерен стил – директно писане, напрежение в мелодията и силно усещане за лична изповед. Това е и пилотната песен в новия албум.

Към сингъла излезе и официално видео, заснето в двореца Версай, което допълва песента с изразена визуална естетика и подчертава новата артистична посока на Olivia. Малко след излизането си, „drop dead“ получи и първото си live изпълнение по време на изненадващата поява на Olivia Rodrigo на Coachella през втория фестивален уикенд, където песента беше представена пред публика за първи път.