Oliver Tree пусна нов сингъл

Oliver Tree сподели дългоочаквания си нов сингъл.

Международно признатият, оглавяващ класациите мултиплатинен изпълнител пусна парчето “Bounce”.

Записът беше представен с тийзъри през последните дни в хитова поредица от публикации в социалните мрежи, известява дългоочакваното издаване на предстоящия трети солов албум на Oliver Tree – Alone In A Crowd, който ще излезе на 29-ти септември.

Албумът ще включва и най-скорошния му хит, сертифициран от RIAA – „Miss You“.

Безспорно единствен по рода си артист, който продължава да оглавява класациите и да разпродава концерти в цял свят, Tree радва своята всеотдайна и нарастваща публика с дадаистичен „метахумор“ в стила на Кауфман, като същевременно продължава да изследва и анализира абсурда на модерната култура, манията по социалните мрежи и славата. Alone In A Crowd отразява както светлата, така и тъмната страна на човешката природа в рамките на поп културата, като същевременно държи огледало към всички нас и прегръща абсурда във всичко това. Изследвайки темите за самотата, отчуждеността и човешките преживявания, албумът също така ни запознава с нов герой на име Cornelius Cummings – моден дизайнер, който представя най-новата си творба.



Oliver, който взриви Governors Ball в Ню Йорк миналата седмица с първокласно, забележително изпълнение, отбеляза предстоящото пристигане на Alone In A Crowd с най-голямото си хедлайн шоу до момента – Oliver Tree – The World’s Tiniest Tap Dancer – Live At Red Rocks – неповторимо концертно събитие, което се проведе на 20-ти юни в световноизвестния Red Rocks Amphitheatre в Морисън, Колорадо. Сред специалните гост-изпълнители бяха Tai Verdes, UPSAHL и Little Ricky ZR3. Допълнителни дати на концерти ще бъдат обявени скоро.

С над 4 милиарда глобални стриймвания, над 1 милиард гледания в YouTube, над 14,7 милиона последователи в TikTok и общ социален обхват от над 30 милиона, Oliver Tree вече има една много продуктивна 2023 година с такива вълнуващи издания като първата му колаборация със суперзвездата David Guetta – „Here We Go Again “. Официалното лирик видео, създадено и режисирано от Oliver, събра над 13 милиона гледания в YouTube. „Here We Go Again“ следва „Voices (Feat. Oliver Tree)“ на KSI, придружен от официално музикално видео, което вече може да се похвали с близо 7 милиона гледания.

Снимка: Branko Starcevic





Понастоящем на 77-мо място сред най-слушаните изпълнители на Spotify, с повече от 35 милиона месечни слушатели, Oliver приключи своята много натоварена 2022 година с дългоочакваното издаване на Cowboy Tears Drown the World in a Swimming Pool of Sorrow – разширено луксозно издание на неговия успешен втори дългосвирещ албум – Cowboy Tears. Акцентите включват фаворити като „I Hate You“, „Placeholder“ и „Suitcase Full Of Cash“, като последният е придружен от официално видео с участието на звездите Alissa Violet, Tana Mongeau, Viking Barbie и Melissa Ong, налично за стрийминг в YouTube канала на Oliver.

Миналата година Oliver обедини сили с номинирания за награда GRAMMY продуцент Robin Schulz за енергичния хит „Miss You“, който бързо събра над 300 милиона глобални стриймвания, след като дебютира в топ 10 на класацията Hot Dance/Electronic Songs на Billboard и официалната класация за сингли на Обединеното кралство. Наскоро получила двойно платинен статус на продажби в Австралия, както и платинен сертификат в Обединеното кралство и Канада, песента е придружена от типичен ексцентричен официален видеоклип, режисиран от Oliver, който до момента е събрал над 190 милиона гледания в YouTube.

Сингълът “Bounce” вече наличен чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик