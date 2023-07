Oliver Tree пусна нов сингъл

Oliver Tree продължава да ни подготвя за дългоочаквания си трети студиен албум.

Колекцията Alone In A Crowd излиза на 29-ти септември чрез Atlantic Records.

Най-новия сингъл от него е “One & Only”, който излиза заедно с официален видеоклип, заснет в Белград, Сърбия, и режисиран от самия Tree. Музикалното видео е забавно продължение на предишния му видеоклип към „Bounce“, който проследява най-новия му персонаж – привидно вечно бягащият моден дизайнер Cornelius Cummings.

Записан в легендарното лондонско Abbey Road Studios, “One & Only” следва също толкова заразителния сингъл на Oliver Tree – “Bounce”, отбелязващ началото на една вълнуваща нова ера за международно признатия, мултиплатинен, оглавяващ класациите изпълнител и утвърждаващ Oliver Tree като една от най-освежаващите и неоспорими сили в съвременната музика.

Безспорно единствен по рода си артист, който продължава да оглавява класациите и да разпродава концерти в цял свят, Tree радва своята всеотдайна и нарастваща публика с дадаистичен „метахумор“ в стила на Кауфман, като същевременно продължава да изследва и анализира абсурда на модерната култура, манията по социалните мрежи и славата. Alone In A Crowd отразява както светлата, така и тъмната страна на човешката природа в рамките на поп културата, като същевременно държи огледало към всички нас и прегръща абсурда във всичко това. Изследвайки темите за самотата, отчуждеността и човешките преживявания, Alone In A Crowd също така ни запознава с нов герой на име Cornelius Cummings – моден дизайнер, който представя най-новата си творба..

След разпродадено шоу в емблематичния Red Rocks Amphitheatre в Денвър миналия месец, тази седмица Oliver Tree също така анонсира голямо световно турне – най-голямото му хедлайн турне до момента. Продуцирано от Live Nation, Oliver Tree Presents Alone In A Crowd стартира на 10-ти октомври в Окланд, Нова Зеландия, и продължава през ноември със спирки в Австралия, Франция, Люксембург, Обединеното кралство, Белгия, Холандия, Германия, Швейцария и Италия. Сред подгряващите го изпълнители са Sueco (AUS/NZ) и Tommy Cash (ЕС/UK). Основната продажба на билети вече стартира.