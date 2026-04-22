Новият сингъл на Дара Екимова „Броя звезди" вече има своя визуален разказ

Публикувано на 22 Април 2026
Снимка: Virginia Records/Ангел Захаринов

Новият сингъл на Дара Екимова „Броя звезди“ вече има своя визуален разказ - официалното видео към песента е режисирано от Stressko.

Клипът е с вълшебна визия на рееща се в звездите красива мисъл.

Първото показване на видеото беше на 20 април, в рамките на ексклузивно събитие за фенове в планетариума „Андромеда“ в София. Ограничен брой гости, специално подбрана среда и формат, който комбинира прожекция, разговор и изпълнения на живо.

„Броя звезди“ – това е новият хит на Дара Екимова! 

Видеото вече е достъпно в официалния YouTube канал на изпълнителката, а „Броя звезди“ звучи във всички дигитални платформи и в българския радиоефир.

