Normani издаде дебютен албум

Дебютният албум на Normani „Dopamine“ е факт след 5-годишно чакане.

Той включва 13 песни, включително колаборации с някои от най-големите имена в музикалната индустрия - Cardi B, James Blake и Gunna. Дръзката комбинация от жанрове, опираща се на R&B, отразява многостранния талант на певицата и е доказателство за нейната отдаденост и артистичност.

„Най-накрая влязох в ролята на това, което усещам, че ми е призванието“, казва Normani пред Billboard. „Имаше толкова много несгоди и толкова много препятствия само в процеса на издаването на тази творба, че нямате представа. Всъщност вероятно бих могла да напиша книга“ – смее се.

В продължение на 6 дълги години Normani е част от Fifth Harmony – бързо нашумялата поп група, която се ражда през 2012 г. след участието на момичетата във 2-рия сезон на телевизионното шоу The X Factor USA. Когато през 2018 г. женската банда се разпада, Normani решава да се бори за музикална кариера като солов артист - решение, подкрепено от поредица последващи сътрудничества със Sam Smith, Khalid и Cardi B.

През лятото на 2019 г. Normani издава „Motivation“ в партньорство с Max Martin. Почитателите ѝ предполагат, че младата певица тепърва започва да трупа успехите си и може би да работи по албум, но вместо това тя изчезва. Следващите ѝ проекти са единични и непостоянни. За приятна изненада на феновете обаче, тя се появява отново през февруари тази година, за да покаже какво предстои с пускането на уебсайта си wheresthedamnalbum.com. Именно там обявява премиерата на дългоочаквания проект.

„Dopamine“ се стреми към съвършенство и разнообразние, точно каквато е и Normani. Примери за това са контрастните „Distance“ за несполучливата любов и eнергичната „Take my time“. Всяко едно парче от албума носи истинско усещане, че суперзвездата, която всички се надяват да видят през 2018 г., най-накрая заема централно място в собствения си албум.

TRACKLIST

1. Big Boy

2. Still

3. All Yours

4. Lights On

5. Take My Time

6. Insomnia

7. Candy Paint

8. Grip

9. 1:59 (feat. Gunna)

10. Distance

11. Tantrums (feat. James Blake)

12. Little Secrets

13. Wild Side (feat. Cardi B)